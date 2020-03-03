Динамо - Колос: видео онлайн-трансляция матча УПЛ
Киевское Динамо примет Колос в рамках 21-го тура чемпионата Украины.
Во вторник, 3 марта, киевское Динамо примет Колос на домашнем стадионе НСК Олимпийский в рамках 21-го тура чемпионата Украины.
На данный момент “бело-синие“ занимают третью строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 39 очков. Колос идет на шестом месте, набрав 26 баллов.
Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча:
Отметим, что букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.
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