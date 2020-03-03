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Динамо - Колос: видео онлайн-трансляция матча УПЛ

Комментариев: 1
Киевское Динамо примет Колос в рамках 21-го тура чемпионата Украины.

Динамо - Колос: видео онлайн-трансляция
Динамо - Колос: видео онлайн-трансляция
ФК Динамо Киев

Во вторник, 3 марта, киевское Динамо примет Колос на домашнем стадионе НСК Олимпийский в рамках 21-го тура чемпионата Украины.

На данный момент “бело-синие“ занимают третью строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 39 очков. Колос идет на шестом месте, набрав 26 баллов.

Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча:

Отметим, что букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

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Теги: Динамо Киев, Колос, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, онлайн-трансляция, онлайн трансляция
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
zadneprohodchik    03.03.2020, 11:47
Оценка:  0
zadneprohodchik
опять натянут дырку
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