Динамо - Колос: видео онлайн-трансляция матча УПЛ

Киевское Динамо примет Колос в рамках 21-го тура чемпионата Украины.

Динамо - Колос: видео онлайн-трансляция ФК Динамо Киев

Во вторник, 3 марта, киевское Динамо примет Колос на домашнем стадионе НСК Олимпийский в рамках 21-го тура чемпионата Украины.

На данный момент “бело-синие“ занимают третью строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 39 очков. Колос идет на шестом месте, набрав 26 баллов.

Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча:

Отметим, что букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.