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Вербич: Миколенко - топ, это новый Шевченко

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Словенец лестно высказался в сторону своего партнера по команде.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
ФК Динамо Киев

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич высказался о своем одноклубнике Виталии Миколенко.

“Что обо мне думает Миколенко? Он постоянно забегает мне за спину, а я ему не отдаю передачи, что он может обо мне думать?

“Виталий - топ. Это новый Шевченко, он стоит минимум 40 миллионов евро“, - заявил Вербич во второй серии фильма “Неизвестное Динамо“.

Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко попал в топ-5 самых дорогих левых защитников до 21 года по версии Transfermarkt.

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Теги: футбол, Беньямин Вербич, Виталий Миколенко, Динамо
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