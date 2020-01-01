Вербич: Миколенко - топ, это новый Шевченко

Словенец лестно высказался в сторону своего партнера по команде.

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич высказался о своем одноклубнике Виталии Миколенко.

“Что обо мне думает Миколенко? Он постоянно забегает мне за спину, а я ему не отдаю передачи, что он может обо мне думать?

“Виталий - топ. Это новый Шевченко, он стоит минимум 40 миллионов евро“, - заявил Вербич во второй серии фильма “Неизвестное Динамо“.

Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко попал в топ-5 самых дорогих левых защитников до 21 года по версии Transfermarkt.