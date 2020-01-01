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Неизвестное Динамо: премьера второй серии о столичном клубе

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Смотрите проект о жизни "бело-синих" без купюр.

Неизвестное Динамо: премьера второй серии
Неизвестное Динамо: премьера второй серии
ФК Динамо Киев

Сегодня, 2 марта в 19:00, киевское Динамо покажет вторую серию фильма о жизни основной команды.

Автором проекта и идеи является популярный украинский журналист Роман Бебех. Фильм “Неизвестное Динамо“ покажет путь команды от игры в Суперкубке Украины до досадного вылета от Брюгге в квалификационном раунде в Лиге чемпионов.

Данный проект - это возможность болельщиков и всех, кому интересен футбол, заглянуть в раздевалку команды и многих других закрытых и секретных мест.

Отметим, что первая серия фильма вышла на прошлой неделе.

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Теги: футбол, Динамо, фильм
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