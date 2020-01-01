Динамо - Колос: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

Динамо Киев и Колос проведут матч в рамках чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита данного поединка.

Во вторник, 3 марта, киевское Динамо примет Колос в рамках чемпионата Украины. Встреча состоится в Киеве на стадионе “бело-синих“ НСК Олимпийский.

По итогам 20-ти туров киевляне занимают третью строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 39 очков. Колос идет на шестом месте, набрав 26 баллов. Для обеих команд этот матч будет очень важным: “бело-синие“ намерены вернуться на вторую позицию, а коллектив из Ковалевки попытается попасть в верхнюю шестерку.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются хозяева поля. Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу киевского клуба с коэффициентом 1.16, в то время как на гостей можно поставить с коэффициентом 16.50. Ничью здесь оценили в 7.50.

Матч Динамо - Колос состоится во вторник, 3 марта, в 19:30 по киевскому времени.