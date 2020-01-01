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Динамо - Колос: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

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Динамо Киев и Колос проведут матч в рамках чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита данного поединка.
Динамо - Колос: прогноз и ставки букмекеров
Динамо - Колос: прогноз и ставки букмекеров
ФК Динамо Киев

Во вторник, 3 марта, киевское Динамо примет Колос в рамках чемпионата Украины. Встреча состоится в Киеве на стадионе “бело-синих“ НСК Олимпийский.

По итогам 20-ти туров киевляне занимают третью строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 39 очков. Колос идет на шестом месте, набрав 26 баллов. Для обеих команд этот матч будет очень важным: “бело-синие“ намерены вернуться на вторую позицию, а коллектив из Ковалевки попытается попасть в верхнюю шестерку.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются хозяева поля. Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу киевского клуба с коэффициентом 1.16, в то время как на гостей можно поставить с коэффициентом 16.50. Ничью здесь оценили в 7.50.

Матч Динамо - Колос состоится во вторник, 3 марта, в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: Динамо Киев, Колос, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, букмекеры, ставки букмекеров, ставки на спорт, прогноз букмекеров, футбол
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