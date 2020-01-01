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Михайленко признан лучшим тренером 20-го тура УПЛ

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Украинский специалист получил среднюю оценку 4,6 балла.
Дмитрий Михайленко
Дмитрий Михайленко
УПЛ

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко признан лучшим тренером 20-го тура УПЛ, об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Эксперты приняли решение поставить украинскому специалисту оценку 4,6 балла. Подопечные Михайленко на домашнем стадионе одержали победу над киевским Динамо (3:1).

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Днепр-1 - Динамо.

Отметим, что лучшим игроком 20-го тура чемпионата Украины стал нападающий днепровского клуба Владислав Супряга, который оформил хет-трик в ворота “бело-синих“.

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Теги: Дмитрий Михайленко, Днепр-1, УПЛ, чемпионат Украины по футболу
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Источник: upl.ua

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