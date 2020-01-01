Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Супряга - лучший игрок 20-го тура УПЛ

Комментариев: 0
Юный нападающий оформил хет-трик в ворота киевского Динамо.
Владислав Супряга
Владислав Супряга
УПЛ

В минувший уик-энд состоялся 20-й тур чемпионата Украины по футболу.

Читай также: Динамо впервые в XXI веке пропустило хет-трик в УПЛ

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим игроком минувшего тура стал нападающий Днепра-1 Владислав Супряга. 20-летний футболист сделал хет-трик в матче против киевского Динамо, и принес своей команде победу со счетом 3:1. 

Отметим, что в борьбе за звание лучшего игрока Супряга опередил футболиста Ворсклы Руслана Степанюка, который принес победу над донецким Шахтером.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Днепр-1 - Динамо.

Поделись:
Теги: Владислав Супряга, Днепр-1, Динамо Киев, футбол, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, лучший игрок
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: upl.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь