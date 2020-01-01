Супряга - лучший игрок 20-го тура УПЛ

Юный нападающий оформил хет-трик в ворота киевского Динамо.

В минувший уик-энд состоялся 20-й тур чемпионата Украины по футболу.

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Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим игроком минувшего тура стал нападающий Днепра-1 Владислав Супряга. 20-летний футболист сделал хет-трик в матче против киевского Динамо, и принес своей команде победу со счетом 3:1.

Отметим, что в борьбе за звание лучшего игрока Супряга опередил футболиста Ворсклы Руслана Степанюка, который принес победу над донецким Шахтером.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Днепр-1 - Динамо.