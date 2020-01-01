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Максимов: Наверное, мы заслужили победу над Шахтером

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Полтавчане нанесли первое поражение "горнякам" в текущем сезоне УПЛ.
Юрий Максимов
Юрий Максимов
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал победу над донецким Шахтером (1:0) в рамках УПЛ.

“Поздравляю всех полтавчан. Нам эта победа была нужна как воздух, потому что два очка от вылета - не очень хорошо, когда хочешь чего-то добиться. В Киеве потеряли одно очко на последней минуте, а сегодня нам вернулось три. Рассчитывал на ничью, но, наверное, заслужили победу. 

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Прежде всего мы выиграли за счет мужества коллектива. Все вышли друг за друга, бойцы. Иностранцы и украинцы - вместе едим один хлеб, вместе ошибаемся, выигрываем и проигрываем. Было важно не уступить в борьбе, Ворскла всегда этим славилась. Не уступили, и где-то нам повезло, сверху воздалось за то, что с Динамо не зацепили. 

Мы посмотрели список футболистов у Шахтера, которые едут на матч, увидели, что нескольких нет. Но я скажу честно: что основные, что те бразильцы, которые вышли, - они не хуже. Шесть бразильцев, один грузин. Ну ничем они не хуже: любого ставь, и этот футболист сыграет“, - приводит слова Максимова официальный сайт Шахтера.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.

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Теги: Юрий Максимов, Ворскла, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, Шахтер Донецк
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