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Каштру: Ворскла была лучшей командой на поле

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Полтавский коллектив заслужил победу в матче с Шахтером.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру подвел итоги проигранного матча Ворскле (0:1) в рамках чемпионата Украины.

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“Я не могу сейчас подробно говорить о Ворскле в сентябре - после этого состоялось много матчей, и уже не вспомню, что тогда было.

Могу рассказать о сегодняшней команде: очень динамичная, с большим числом игроков в нашей линии обороны и атакующим футболом. Соперник оказался быстрее нас, выиграл очень много дуэлей, создал огромное количество моментов.

Без сомнений, сегодня Ворскла была лучшей командой на поле - намного лучше, чем команда арбитров и чем Шахтер. Полтавчане заслуженно забили победный гол, и у них было еще несколько эпизодов, которые могли реализовать“, - приводит слова Каштру пресс служба “горняков“.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер Донецк, футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, Ворскла
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