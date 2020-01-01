Каштру: Ворскла была лучшей командой на поле

Полтавский коллектив заслужил победу в матче с Шахтером.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру подвел итоги проигранного матча Ворскле (0:1) в рамках чемпионата Украины.

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“Я не могу сейчас подробно говорить о Ворскле в сентябре - после этого состоялось много матчей, и уже не вспомню, что тогда было.

Могу рассказать о сегодняшней команде: очень динамичная, с большим числом игроков в нашей линии обороны и атакующим футболом. Соперник оказался быстрее нас, выиграл очень много дуэлей, создал огромное количество моментов.

Без сомнений, сегодня Ворскла была лучшей командой на поле - намного лучше, чем команда арбитров и чем Шахтер. Полтавчане заслуженно забили победный гол, и у них было еще несколько эпизодов, которые могли реализовать“, - приводит слова Каштру пресс служба “горняков“.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.