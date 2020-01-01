Ворскла - Шахтер 1:0 видео гола и обзор матча УПЛ

"Горняки" потерпели первое поражение в чемпионате Украины.

Ворскла - Шахтер: видео голов и обзор матча ФК Ворскла

Ворскла в домашнем поединке минимально обыграла донецкий Шахтер в рамках 20-го тура чемпионата Украины.

Полтавский клуб сумел нанести первое поражение “горнякам“ в текущем сезоне УПЛ.

Единственный гол в поединке был забит в первом тайме, когда футболисты Ворскли воспользовались ошибкой донецкого клуба.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ворскла - Шахтер:

Ворскла — Шахтер 1:0

Гол: Степанюк, 30

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Луизао (Баенко, 90+2), Скляр, Пуцлин, Кане — Кулач (Васин, 87), Степанюк (Якубу, 63).

Шахтер: Шевченко — Болбат (Додо, 61), Кривцов, Хочолава, Сиприано (Фернандо, 83) — Майкон, Патрик (Бондаренко, 46) — Тете, Марлос, Коноплянка — Дентиньо.

Предупреждения: Скляр, Степанюк, Пердута, Пуцлин, Якубу, Луизао — Тете, Кривцов, Сиприано, Марлос, Дентиньо