Шахтер потерпел первое поражение в сезоне, сенсационно уступив Ворскле
"Горняки" минимально проиграли коллективу из Полтавы.
В рамках 20-го тура чемпионата Украины Ворскла дома принимала донецкий Шахтер.
“Горняки“ сенсационно уступили клубу из Полтавы. Единственный гол в матче забил Степанюк на 30-й минуте матча.
Шахтер впервые в текущем сезоне потерпел поражение в рамках чемпионата Украины.
Ворскла — Шахтер 1:0
Гол: Степанюк, 30
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Луизао (Баенко, 90+2), Скляр, Пуцлин, Кане — Кулач (Васин, 87), Степанюк (Якубу, 63).
Шахтер: Шевченко — Болбат (Додо, 61), Кривцов, Хочолава, Сиприано (Фернандо, 83) — Майкон, Патрик (Бондаренко, 46) — Тете, Марлос, Коноплянка — Дентиньо.
Предупреждения: Скляр, Степанюк, Пердута, Пуцлин, Якубу, Луизао — Тете, Кривцов, Сиприано, Марлос, Дентиньо
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