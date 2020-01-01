Шахтер потерпел первое поражение в сезоне, сенсационно уступив Ворскле

"Горняки" минимально проиграли коллективу из Полтавы.

В рамках 20-го тура чемпионата Украины Ворскла дома принимала донецкий Шахтер.

“Горняки“ сенсационно уступили клубу из Полтавы. Единственный гол в матче забил Степанюк на 30-й минуте матча.

Шахтер впервые в текущем сезоне потерпел поражение в рамках чемпионата Украины.

Ворскла — Шахтер 1:0

Гол: Степанюк, 30



Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Луизао (Баенко, 90+2), Скляр, Пуцлин, Кане — Кулач (Васин, 87), Степанюк (Якубу, 63).



Шахтер: Шевченко — Болбат (Додо, 61), Кривцов, Хочолава, Сиприано (Фернандо, 83) — Майкон, Патрик (Бондаренко, 46) — Тете, Марлос, Коноплянка — Дентиньо.

Предупреждения: Скляр, Степанюк, Пердута, Пуцлин, Якубу, Луизао — Тете, Кривцов, Сиприано, Марлос, Дентиньо