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Шахтер потерпел первое поражение в сезоне, сенсационно уступив Ворскле

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"Горняки" минимально проиграли коллективу из Полтавы.
Ворскла добыла сенсационную победу
Ворскла добыла сенсационную победу
ФК Ворскла

В рамках 20-го тура чемпионата Украины Ворскла дома принимала донецкий Шахтер.

“Горняки“ сенсационно уступили клубу из Полтавы. Единственный гол в матче забил Степанюк на 30-й минуте матча.

Шахтер впервые в текущем сезоне потерпел поражение в рамках чемпионата Украины.

Ворскла — Шахтер 1:0
Гол: Степанюк, 30

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Луизао (Баенко, 90+2), Скляр, Пуцлин, Кане — Кулач (Васин, 87), Степанюк (Якубу, 63).

Шахтер: Шевченко — Болбат (Додо, 61), Кривцов, Хочолава, Сиприано (Фернандо, 83) — Майкон, Патрик (Бондаренко, 46) — Тете, Марлос, Коноплянка — Дентиньо.

Предупреждения: Скляр, Степанюк, Пердута, Пуцлин, Якубу, Луизао — Тете, Кривцов, Сиприано, Марлос, Дентиньо

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Теги: Шахтер Донецк, Ворскла, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол
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