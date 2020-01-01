Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Заря - Олимпик 1:0 видео гола и обзор матча УПЛ

Комментариев: 0
Луганский клуб минимально обыграл донецкий коллектив.

Заря - Олимпик: видео гола и обзор матча
Заря - Олимпик: видео гола и обзор матча
ФК Заря

В поединке 20-го тура чемпионата Украины луганская Заря принимала донецкий Олимпик.

Команды долго не могли выявить сильнейшего, но в конце второго тайма был забит единственный гол в матче. Владислав Кабаев принес победу для луганчан. 

Эти три очка позволили Заре подняться на вторую строчку чемпионата Украины.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Заря - Олимпик: 

Заря - Олимпик 1:0

Гол: Кабаев,77

Заря: Махарадзе - Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Иванисеня, Юрченко (Цвек, 90) Леднев, Кочергин( Хомченовский, 78) - Перович (Лунев, 78), Кабаев

Олимпик: Крынский - Ксенз, Лебеденко, Гришко, Зотько - Вербный (Завийский, 52), Кравчук, Политыло (Чогадзе, 82), Кравченко (Тейшейра, 79), Дегтярев - Шахаб

Предупреждения: Кочергин, Юрченко, Вернидуб, Хомченовский, Михайличенко — Лебеденко.

Поделись:
Теги: Заря Луганск, Олимпик Донецк, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, видео гола, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь