Разделение на шестерки: три клуба продолжат борьбу за топ-6 УПЛ

Три команды определят, кто станет последним участником верхней таблицы.

За два тура до конца первой части чемпионата Украины стали известны пять клубов, которые попадут в верхнею таблицу после разделения. Этими командами стали: донецкий Шахтер, киевское Динамо, луганская Заря, черниговская Десна и Александрия.

Последние четыре коллектива потеряли теоретические шансы на попадание в топ-6: Карпаты, Львов, Олимпик и Ворскла.

Оставшиеся три клуба - Колос, Днепр-1 и Мариуполь - продолжат борьбу за попадание в верхнею таблицу.

На данный момент преимущество имеет Колос, у которых в активе 26 очков. В последних матчах им предстоит сыграть с Динамо и Шахтером.

У Днепра-1 и Мариуполя - по 22 балла. В последнем решающем туре они сыграют между собой. В 21-м туре днепряне сыграют против Шахтера, а Мариуполь дома проведет матч против Ворсклы.

В случае равенства очков у команд дальше проходят:

- Колос и Мариуполь - преимущество у Мариуполя;

- Колос и Днепр-1 - преимущество у Колоса;

- Колос, Мариуполь и Днепр-1 - преимущество у Мариуполя.

Таким образом, чтобы оставаться в гонке за топ-6 Днепру-1 в следующем туре нужно обыграть Шахтер, а Мариуполю - не должен проиграть Ворскле при условии того, что Колос не возьмет очков в матче с Динамо. Победа Колоса на киевлянами досрочно выведет коллектив из Ковалевки в верхнюю шестерку после разделения.