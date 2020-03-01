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Заря в сложном матче обыграла Олимпик и обошла Динамо в таблице

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Луганский клуб добыл минимальную победу.
Владислав Кабаев
Владислав Кабаев
ФК Заря

В рамках 20-го тура УПЛ луганская Заря дома принимала донецкий Олимпик.

В матче был забит один гол. Автором забитого мяча стал Владислав Кабаев, который опередил футболистов Олимпика при подачи с углового.

Луганская Заря благодаря этой победы поднялась на второе место в таблице чемпионата Украины, обойдя киевское Динамо.

Заря - Олимпик 1:0

Гол: Кабаев,77

Заря: Махарадзе - Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Иванисеня, Юрченко (Цвек, 90) Леднев, Кочергин( Хомченовский, 78) - Перович (Лунев, 78), Кабаев

Олимпик: Крынский - Ксенз, Лебеденко, Гришко, Зотько - Вербный (Завийский, 52), Кравчук, Политыло (Чогадзе, 82), Кравченко (Тейшейра, 79), Дегтярев - Шахаб

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Теги: Заря Луганск, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины по футболу футбол
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Жеральд    01.03.2020, 16:14
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Жеральд
суркисов гнать в шею.
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