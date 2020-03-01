Заря в сложном матче обыграла Олимпик и обошла Динамо в таблице
Луганский клуб добыл минимальную победу.
В рамках 20-го тура УПЛ луганская Заря дома принимала донецкий Олимпик.
В матче был забит один гол. Автором забитого мяча стал Владислав Кабаев, который опередил футболистов Олимпика при подачи с углового.
Луганская Заря благодаря этой победы поднялась на второе место в таблице чемпионата Украины, обойдя киевское Динамо.
Заря - Олимпик 1:0
Гол: Кабаев,77
Заря: Махарадзе - Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Иванисеня, Юрченко (Цвек, 90) Леднев, Кочергин( Хомченовский, 78) - Перович (Лунев, 78), Кабаев
Олимпик: Крынский - Ксенз, Лебеденко, Гришко, Зотько - Вербный (Завийский, 52), Кравчук, Политыло (Чогадзе, 82), Кравченко (Тейшейра, 79), Дегтярев - Шахаб
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