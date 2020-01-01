Колос - Карпаты 2:1 видео голов и обзор матча УПЛ
Колос на своем поле разобрался с аутсайдером чемпионата Украины.
В матче 20-го тура чемпионата Украины ковалевский Колос обыграл Карпаты со счетом 2:1.
Эта победа позволила Колосу закрепиться в верхней шестерке, оторвавшись от Мариуполя и Днепр-1 на четыре очка.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Колос - Карпаты:
Колос - Карпаты 2:1
Голы: Ильин, 11, Петров, 42 - Козак, 78
Колос: Волынец - Ефремов, Гавриш, Петров, Емец - Богданов (Задоя, 80), Ориховский - Ильин, Морозко (Вильхамссон, 68), Смирный - Бондаренко (Кожушко, 80).
Карпаты: Кудрик - Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Слива (Козак, 46) - Клец, Назарина - Лях, Притула, Г. Пасич - Бойчук (Кириленко, 74).
Предупреждения: Емец, Смирный - Бойчук, Гиоргадзе, Г. Пасич, Притула, Назарина.
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