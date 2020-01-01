Колос - Карпаты 2:1 видео голов и обзор матча УПЛ

Колос на своем поле разобрался с аутсайдером чемпионата Украины.

Колос - Карпаты: видео голов ФК Колос

В матче 20-го тура чемпионата Украины ковалевский Колос обыграл Карпаты со счетом 2:1.

Эта победа позволила Колосу закрепиться в верхней шестерке, оторвавшись от Мариуполя и Днепр-1 на четыре очка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Колос - Карпаты:

Колос - Карпаты 2:1

Голы: Ильин, 11, Петров, 42 - Козак, 78

Колос: Волынец - Ефремов, Гавриш, Петров, Емец - Богданов (Задоя, 80), Ориховский - Ильин, Морозко (Вильхамссон, 68), Смирный - Бондаренко (Кожушко, 80).

Карпаты: Кудрик - Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Слива (Козак, 46) - Клец, Назарина - Лях, Притула, Г. Пасич - Бойчук (Кириленко, 74).

Предупреждения: Емец, Смирный - Бойчук, Гиоргадзе, Г. Пасич, Притула, Назарина.