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Колос справился с Карпатами и укрепил свои позиции в УПЛ

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Команда из Ковалевки уверенно удерживает шестое место в турнирной таблице УПЛ.
Колос обыграл Карпаты
Колос обыграл Карпаты
ФК Колос

В заключительном матче игрового дня в УПЛ Колос из Ковалевки принимал аутсайдера чемпионата - львовские Карпаты.

Подопечные Руслана Костышина на своем поле сумели одержать победу. Колос дважды поразил ворота соперника, а пропустил только один мяч.

Благодаря этой победе Колос закрепился в первой шестерке, опережая Мариуполь и Днепр-1 на четыре набранных очка. В следующем туре Колосу предстоит сыграть против киевского Динамо, а Карпаты примут Александрию.

Колос - Карпаты 2:1
Голы: Ильин, 11, Петров, 42 - Козак, 78

Колос: Волынец - Ефремов, Гавриш, Петров, Емец - Богданов (Задоя, 80), Ориховский - Ильин, Морозко (Вильхамссон, 68), Смирный - Бондаренко (Кожушко, 80).

Карпаты: Кудрик - Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Слива (Козак, 46) - Клец, Назарина - Лях, Притула, Г. Пасич - Бойчук (Кириленко, 74).

Предупреждения: Емец, Смирный - Бойчук, Гиоргадзе, Г. Пасич, Притула, Назарина.

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Теги: Колос, Карпаты, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, результат матча
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