Колос справился с Карпатами и укрепил свои позиции в УПЛ
В заключительном матче игрового дня в УПЛ Колос из Ковалевки принимал аутсайдера чемпионата - львовские Карпаты.
Подопечные Руслана Костышина на своем поле сумели одержать победу. Колос дважды поразил ворота соперника, а пропустил только один мяч.
Благодаря этой победе Колос закрепился в первой шестерке, опережая Мариуполь и Днепр-1 на четыре набранных очка. В следующем туре Колосу предстоит сыграть против киевского Динамо, а Карпаты примут Александрию.
Колос - Карпаты 2:1
Голы: Ильин, 11, Петров, 42 - Козак, 78
Колос: Волынец - Ефремов, Гавриш, Петров, Емец - Богданов (Задоя, 80), Ориховский - Ильин, Морозко (Вильхамссон, 68), Смирный - Бондаренко (Кожушко, 80).
Карпаты: Кудрик - Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Слива (Козак, 46) - Клец, Назарина - Лях, Притула, Г. Пасич - Бойчук (Кириленко, 74).
Предупреждения: Емец, Смирный - Бойчук, Гиоргадзе, Г. Пасич, Притула, Назарина.
Полная версия правил