ПФК Львов - Александрия 1:1 видео голов и обзор матча УПЛ
ПФК Львов на своем поле сыграл вничью с Александрией (1:1) в рамках 20-го тура чемпионата Украины.
Гости открыли счет в поединке на 10-й минуте встречи. Хозяева потом лишились одного игрока из-за удаления, но даже в этой ситуации смогли отыграться благодаря усилиям Алваро.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Львов - Александрия:
Львов - Александрия 1:1
Голы: Алваро, 87 - Мишенко, 10
Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу- Приймак (Жонатан, 83), Сабино - Богунов (Велвес, 58), Алваро, Татарков - Ренан (Яковелли, 72)
Александрия: Билык - Мирошниченко, Дубра, Шендрик, Вантух- Банада (Грицук, 90), Запорожан (Гордиенко, 71), Гречишкин - Лучкевич, Ситало, Мишенко (Третьяков, 58)
Предупреждения: Татарков, Бопесу, Сабино - Мишенко, Шендрик
Удаление: Татарков, 54 (повторное предупреждение)
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