ПФК Львов - Александрия 1:1 видео голов и обзор матча УПЛ

Львов и Александрия разошлись миром в матче 20-го тура УПЛ.

Львов - Александрия: видео голов ПФК Львов

ПФК Львов на своем поле сыграл вничью с Александрией (1:1) в рамках 20-го тура чемпионата Украины.

Гости открыли счет в поединке на 10-й минуте встречи. Хозяева потом лишились одного игрока из-за удаления, но даже в этой ситуации смогли отыграться благодаря усилиям Алваро.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Львов - Александрия:

Львов - Александрия 1:1

Голы: Алваро, 87 - Мишенко, 10

Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу- Приймак (Жонатан, 83), Сабино - Богунов (Велвес, 58), Алваро, Татарков - Ренан (Яковелли, 72)

Александрия: Билык - Мирошниченко, Дубра, Шендрик, Вантух- Банада (Грицук, 90), Запорожан (Гордиенко, 71), Гречишкин - Лучкевич, Ситало, Мишенко (Третьяков, 58)

Предупреждения: Татарков, Бопесу, Сабино - Мишенко, Шендрик

Удаление: Татарков, 54 (повторное предупреждение)