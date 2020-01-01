Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПФК Львов - Александрия 1:1 видео голов и обзор матча УПЛ

Комментариев: 0
Львов и Александрия разошлись миром в матче 20-го тура УПЛ.

Львов - Александрия: видео голов
Львов - Александрия: видео голов
ПФК Львов

ПФК Львов на своем поле сыграл вничью с Александрией (1:1) в рамках 20-го тура чемпионата Украины.

Гости открыли счет в поединке на 10-й минуте встречи. Хозяева потом лишились одного игрока из-за удаления, но даже в этой ситуации смогли отыграться благодаря усилиям Алваро.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Львов - Александрия:

Львов - Александрия 1:1
Голы: Алваро, 87 - Мишенко, 10

Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу- Приймак (Жонатан, 83), Сабино - Богунов (Велвес, 58), Алваро, Татарков - Ренан (Яковелли, 72)

Александрия: Билык - Мирошниченко, Дубра, Шендрик, Вантух- Банада (Грицук, 90), Запорожан (Гордиенко, 71), Гречишкин - Лучкевич, Ситало, Мишенко (Третьяков, 58)

Предупреждения: Татарков, Бопесу, Сабино - Мишенко, Шендрик

Удаление: Татарков, 54 (повторное предупреждение)

Поделись:
Теги: Львов, Александрия, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь