Десна - Мариуполь 4:0 видео голов и обзор матча УПЛ

Команда Александра Рябоконя разгромила соперника, забив четыре безответных гола.

Десна - Мариуполь: видео голов ФК Десна

В матче 20-го тура УПЛ черниговская Десна разгромила Мариуполь со счетом 4:0.

Дублем в этом поединке отметился Андрей Тотовицкий, а еще по голу записали себе в актив Александр Филиппов и Владислав Калитвинцев.

Отметим, что теперь черниговский клуб отстает от идущего вторым Динамо на три балла в турнирной таблице чемпионата Украины, а от Зари - на один пункт, правда у луганчан есть поединок в запасе.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Мариуполь:

Десна - Мариуполь 4:0

Голы: Тотовицкий, 12, 21, Филиппов, 58 (пен.), Калитвинцев, 90+2

Десна: Паст - Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой - Арвеладзе - Калитвинцев, Тотовицкий (Будковский, 80), Домбровский, Кузик (Картушов, 68) - Филиппов (Конопля, 84).

Мариуполь: Гальчук - Кирюханцев, Чоботенко, Дава (Муравский, 46), Тищенко (Топалов, 65) - Федорчук, Игнатенко - Мишнев, Горбунов - Чурко, Фомин (Кулаков, 76).

Предупреждения: Чоботенко, Дава, Игнатенко, Муравский.