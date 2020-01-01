Кадар: Ничего такого не вижу в том, что я конфликтовал с Михайличенко ради трансфера

Экс-игрок киевского Динамо прокомментировал свой трансфер в китайский клуб.

Экс-защитник киевского Динамо рассказал о своем конфликте с Алексеем Михайличенко и переходе в китайский Шаньдун Лунэн.

“То, что случилось, уже не изменишь. Ничего такого не вижу в том, что я устроил конфликт с Михайличенко ради трансфера. Только после ссоры мой переход появился на повестке дня.

Интересно то, что сказанное в Украине неправильно переводят на английский или венгерсекий. Это не проблема, но лучше бы сначала спрашивали у меня.

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Я смирился с наказанием - переводом в дубль, но никто не может сказать, что я не хотел говорить с тренером. Этот момент упустили, и если бы не Шаньдун Лунэн, то я бы до сих пор бегал за молодежную команду. Не назову это унижение, думаю, Динамо показывало, что ни для кого нет исключений.

Я три года отыграл за Динамо, у меня по контракту было еще три сезона. Ничего странного нет в том, что игрок хочет попробовать что-то новое. Иногда это получается, иногда - нет, но я считаю, что для меня все должно было случиться именно сейчас“, - цитирует Кадара csakfoci.hu.

Напомним, Тамаш Кадар перебрался в китайский Шаньдун Лунэн 28 февраля.

Ранее сообщалось, сколько Динамо получило за трансфер венгерского футболиста.