Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Президент Днепр-1: Я уверен, что VAR искоренит коррупцию среди арбитров

Комментариев: 1
Функционер считает, что сейчас есть люди, которые промышляют подкупом судьей в УПЛ.
Юрий Береза
Юрий Береза
СК Днепр-1

Президент Днепра-1 Юрий Береза поделился мнением по поводу победы над киевским Динамо (3:1) в рамках УПЛ.

Читай также: Михайленко: Днепр-1 заслужил победу над Динамо

“Я хочу поздравить всех болельщиков, которые нас поддерживали на трибунах. Итог встречи решился во втором тайме - мы увидели, что в футбол играют не 45 минут, а все 90. VAR? С ним матч длится и 100 минут. Но никто не скажет, что мы выиграли у большинства. Сначала VAR сыграл в нашу пользу, но Динамо давило авторитетом, поэтому пришлось нам обороняться возле собсветенных ворот.

Читай также: Динамо впервые в XXI веке пропустило хет-трик в УПЛ

VAR - это тот элемент в футболе, который снимет все вопросы об арбитраже. Я уверен, что он искоренит коррупцию среди арбитров. Я знаю, что сейчас есть несколько человек, которые продолжают этим заниматься.

Если бы не VAR, то наверняка Динамо давило бы своим авторитетом на арбитров“, - цитирует президента пресс-служба Днепра-1.

Отметим, что во время матча случился скандальный случай - болельщики Динамо оскорбляли Днепр-1 и жгли символику клуба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Днепр-1 - Динамо Киев.

Поделись:
Теги: Юрий Береза, Днепр-1, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, VAR, ВАР
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
zadneprohodchik    29.02.2020, 11:56
Оценка:  0
zadneprohodchik
Та дырка дно что ее обыграть
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь