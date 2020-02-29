Президент Днепр-1: Я уверен, что VAR искоренит коррупцию среди арбитров

Функционер считает, что сейчас есть люди, которые промышляют подкупом судьей в УПЛ.

Президент Днепра-1 Юрий Береза поделился мнением по поводу победы над киевским Динамо (3:1) в рамках УПЛ.

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“Я хочу поздравить всех болельщиков, которые нас поддерживали на трибунах. Итог встречи решился во втором тайме - мы увидели, что в футбол играют не 45 минут, а все 90. VAR? С ним матч длится и 100 минут. Но никто не скажет, что мы выиграли у большинства. Сначала VAR сыграл в нашу пользу, но Динамо давило авторитетом, поэтому пришлось нам обороняться возле собсветенных ворот.

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VAR - это тот элемент в футболе, который снимет все вопросы об арбитраже. Я уверен, что он искоренит коррупцию среди арбитров. Я знаю, что сейчас есть несколько человек, которые продолжают этим заниматься.

Если бы не VAR, то наверняка Динамо давило бы своим авторитетом на арбитров“, - цитирует президента пресс-служба Днепра-1.

Отметим, что во время матча случился скандальный случай - болельщики Динамо оскорбляли Днепр-1 и жгли символику клуба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Днепр-1 - Динамо Киев.