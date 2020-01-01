Михайленко: Днепр-1 заслужил победу над Динамо

20-летний нападающий Владислав Супряга принес победу днепровскому клубу.

Главный тренер Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал победу над киевским Динамо (3:1) в рамках чемпионата Украины.

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“Футбол был, наверное, очень эмоциональным. Игра могла сложиться по-разному, но вмешался и ВАР, и удаление, и выход Супряги на замену. Наверное, игра больше понравилась болельщикам, в меньшей степени - тренерам.

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Потому что пока VAR работает, арбитр смотрит в монитор, бурлят разные мнения. Это как лотерея. Разумеется, у нас эмоции положительные, в отличие от динамовцев. Во втором тайме, мне кажется, мы заслужили победу.

Трудности? Это футбол. Ничего не бывает просто так. То, что вы сказали, можно применить к любой команде: и к Динамо, и к Шахтеру, чью последнюю игру хотя бы взять.

Мне кажется, это все стереотипы на счет трудностей и их преодоления. Нет команд, которые легко одерживают победы. И построение команды - это также очень трудный процесс“, - приводит слова Михайленко пресс-служба Днепра-1.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.