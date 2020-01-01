Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Скандал дня: Фанаты Динамо жгли шарфы Днепра-1 и пели нецензурные кричалки

Комментариев: 0
Скандальный случай произошел на матче чемпионата Украины.
Болельщики Динамо
Болельщики Динамо
Getty Images

В рамках 20-го тура УПЛ киевское Динамо на выезде уступило Днепру-1 (1:3).

Во время матча произошел скандальный случай - болельщики киевского клуба жгли шарфы с символикой днепровского клуба и распевали оскорбительные кричалки в адрес хозяев поля.

Сначала в ход пустили речевки: “Нет традиций, нет фанатов – черно-желтая ху*ня. Оле-ола, СК – кусок гов*а“, - скандировали фаны гостей.

Помимо этого, фанаты Динамо принялись жечь шарфы днепрян и файера.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Поделись:
Теги: Динамо Киев, Днепр-1, УПЛ, футбол, чемпионат Украины по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь