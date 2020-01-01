Скандал дня: Фанаты Динамо жгли шарфы Днепра-1 и пели нецензурные кричалки
Скандальный случай произошел на матче чемпионата Украины.
В рамках 20-го тура УПЛ киевское Динамо на выезде уступило Днепру-1 (1:3).
Во время матча произошел скандальный случай - болельщики киевского клуба жгли шарфы с символикой днепровского клуба и распевали оскорбительные кричалки в адрес хозяев поля.
Сначала в ход пустили речевки: “Нет традиций, нет фанатов – черно-желтая ху*ня. Оле-ола, СК – кусок гов*а“, - скандировали фаны гостей.
Помимо этого, фанаты Динамо принялись жечь шарфы днепрян и файера.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча.
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