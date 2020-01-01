Скандал дня: Фанаты Динамо жгли шарфы Днепра-1 и пели нецензурные кричалки

Скандальный случай произошел на матче чемпионата Украины.

В рамках 20-го тура УПЛ киевское Динамо на выезде уступило Днепру-1 (1:3).

Во время матча произошел скандальный случай - болельщики киевского клуба жгли шарфы с символикой днепровского клуба и распевали оскорбительные кричалки в адрес хозяев поля.

Сначала в ход пустили речевки: “Нет традиций, нет фанатов – черно-желтая ху*ня. Оле-ола, СК – кусок гов*а“, - скандировали фаны гостей.

Помимо этого, фанаты Динамо принялись жечь шарфы днепрян и файера.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.