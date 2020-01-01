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Михайличенко: Какой смысл сейчас говорить про Супрягу?

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Киевское Динамо разрешило юному нападающему принять участие в матче.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от Днепр-1 (1:3) в рамках УПЛ.

“Мне нечего комментировать. Тяжело играть с шестой минуты вдесятером. Естественно, нагрузка, которая легла на оборону, сказалась, и в конце мы допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам.

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Даже в меньшинстве мы все равно играли на победу, старались достичь результата, создавали моменты, но, к сожалению, реализация подвела. Повторюсь, в конце нам не хватило сил и концентрации. Желание победить перехлестнуло все остальное, и мы допустили ошибки.

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Какой смысл сейчас об этом говорить мог ли Супряга играть или нет? Он сыграл и забил три мяча. Значит, ему разрешили.

А почему вы не спрашиваете о ВАР? Я нормально к нему отношусь. Если там было удаление - пожалуйста. По поводу пенальти тоже не спорю. Но все команды должны находиться в равных условиях, это подразумевает регламент соревнований.

Но, к сожалению, этот принцип у нас не действует. Если нет возможности сделать VAR для всех клубов, следует подождать, отложить его применение в играх“, - приводит слова Михайличенко официальный сайт киевского клуба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Алексей Михайличенко, Динамо Киев, Владислав Супряга, Днепр-1, УПЛ, футбол, чемпионат Украины по футболу
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