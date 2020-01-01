Михайличенко: Какой смысл сейчас говорить про Супрягу?
Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от Днепр-1 (1:3) в рамках УПЛ.
“Мне нечего комментировать. Тяжело играть с шестой минуты вдесятером. Естественно, нагрузка, которая легла на оборону, сказалась, и в конце мы допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам.
Читай также: Динамо впервые в XXI веке пропустило хет-трик в УПЛ
Даже в меньшинстве мы все равно играли на победу, старались достичь результата, создавали моменты, но, к сожалению, реализация подвела. Повторюсь, в конце нам не хватило сил и концентрации. Желание победить перехлестнуло все остальное, и мы допустили ошибки.
Читай также: Буяльский получил красную карточку на шестой минуте после просмотра VAR
Какой смысл сейчас об этом говорить мог ли Супряга играть или нет? Он сыграл и забил три мяча. Значит, ему разрешили.
А почему вы не спрашиваете о ВАР? Я нормально к нему отношусь. Если там было удаление - пожалуйста. По поводу пенальти тоже не спорю. Но все команды должны находиться в равных условиях, это подразумевает регламент соревнований.
Но, к сожалению, этот принцип у нас не действует. Если нет возможности сделать VAR для всех клубов, следует подождать, отложить его применение в играх“, - приводит слова Михайличенко официальный сайт киевского клуба.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Полная версия правил