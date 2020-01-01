Днепр-1 - Динамо 3:1 видео голов и обзор матча УПЛ
Днепр-1 в домашнем поединке уверенно обыграл киевское Динамо.
Матч начался с удаления Буяльского, который сыграл очень грубо против футболиста хозяев. Арбитр встречи принял такое решение после просмотра VAR.
Столичный клуб открыл счет в матче в концовке первого тайма с пенальти. Автором гола стал Беньямин Вербич.
После перерыва Днепр-1 сумел вернуться в игру. За последние 20 минут Владислав Супряга оформил хет-трик в ворота Динамо. Отметим, что 20-летний нападающий установил уникальное достижение. Он стал первым футболистом, который оформил хет-трик в ворота киевского клуба в XXI веке.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Днепр-1 - Динамо Киев:
Днепр-1 — Динамо 3:1
Голы: Супряга, 71, 82, 90 — Вербич, 45+5 (с пенальти)
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Вакулко — Чичиков (Супряга, 63), Ди Франко, Назаренко (Гуйе, 87) — Хобленко (Шаповал, 78)
Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84) — Караваев (Цыганков, 77), Буяльский, Вербич — Русин (Де Пена, 77)
Предупреждения: Назаренко — Шепелев, Миколенко
Удаления: Полевой, 75 (грубая игра) — Буяльский, 6 (грубая игра)
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