Днепр-1 - Динамо 3:1 видео голов и обзор матча УПЛ

Днепровский клуб сотворил сенсацию.

Днепр-1 - Динамо: видео голов и обзор матча ФК Динамо Киев

Днепр-1 в домашнем поединке уверенно обыграл киевское Динамо.

Матч начался с удаления Буяльского, который сыграл очень грубо против футболиста хозяев. Арбитр встречи принял такое решение после просмотра VAR.

Столичный клуб открыл счет в матче в концовке первого тайма с пенальти. Автором гола стал Беньямин Вербич.

После перерыва Днепр-1 сумел вернуться в игру. За последние 20 минут Владислав Супряга оформил хет-трик в ворота Динамо. Отметим, что 20-летний нападающий установил уникальное достижение. Он стал первым футболистом, который оформил хет-трик в ворота киевского клуба в XXI веке.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Днепр-1 - Динамо Киев:

Днепр-1 — Динамо 3:1

Голы: Супряга, 71, 82, 90 — Вербич, 45+5 (с пенальти)

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Вакулко — Чичиков (Супряга, 63), Ди Франко, Назаренко (Гуйе, 87) — Хобленко (Шаповал, 78)

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84) — Караваев (Цыганков, 77), Буяльский, Вербич — Русин (Де Пена, 77)

Предупреждения: Назаренко — Шепелев, Миколенко

Удаления: Полевой, 75 (грубая игра) — Буяльский, 6 (грубая игра)