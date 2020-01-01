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Динамо впервые в XXI веке пропустило хет-трик в УПЛ

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Киевский клуб обновил антирекорд.
Владислав Супряга
Владислав Супряга
Днепр-1

В рамках 20-го тура чемпионата Украины Днепр-1 на домашнем стадионе одержал уверенную победу над киевским Динамо (3:1).

Гости выигрывали с минимальным счетом до 70-й минуты. За последние 20 минут хозяева поля смогли перевернуть игру. Владислав Супряга оформил хет-трик в оставшееся время. Отметим, что футболист выступает за Днепр-1 на правах аренды из киевского клуба.

Молодой форвард отметился уникальным достижением. Супряга стал первым футболистом в XXI веке, кто сделал хет-трик в ворота Динамо в рамках чемпионата Украины.

Ранее таким достижением сумел отметиться футболист Таврии Алексей Осипов. Игрок оформил хет-трик в ворота Динам в 1998 году, когда команды сыграли в результативную ничью 3:3.

В текущем сезоне Супряга провел 15 матче за Днепр-1, в которых сумел забить семь голов и отдать одну результативную передачу.

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Теги: Владислав Супряга, Днепр-1, Динамо Киев, футбол, УПЛ, достижение
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