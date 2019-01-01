Хет-трик Супряги помог Днепру-1 одержать победу над Динамо
В рамках 20-го тура чемпионата Украины Днепр-1 дома принимал киевское Динамо.
Матч начался с удаления Буяльского, который сыграл очень грубо против футболиста хозяев. Арбитр встречи принял такое решение после просмотра VAR.
В концовке первого тайма киевское Динамо получило право на пенальти, который уверенно реализовал Вербич.
После перерыва Днепр-1 изменил свою игру. За последние 20 минут арендованный у киевлян Супряга сумел оформить хет-трик в ворота Динамо, что принесло победу хозяева поля.
Отметим, что на 75-й минуте матча красную карточку получил футболист Днепр-1 Полевой за грубую игру.
Днепр-1 — Динамо 3:1
Голы: Супряга, 71, 82, 90 — Вербич, 45+5 (с пенальти)
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Вакулко — Чичиков (Супряга, 63), Ди Франко, Назаренко (Гуйе, 87) — Хобленко (Шаповал, 78)
Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84) — Караваев (Цыганков, 77), Буяльский, Вербич — Русин (Де Пена, 77)
Предупреждения: Назаренко — Шепелев, Миколенко
Удаления: Полевой, 75 (грубая игра) — Буяльский, 6 (грубая игра)
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