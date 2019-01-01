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Хет-трик Супряги помог Днепру-1 одержать победу над Динамо

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Поединок выдался красочным на моменты.
Владислав Супряга
Владислав Супряга
ФК Днепр-1

В рамках 20-го тура чемпионата Украины Днепр-1 дома принимал киевское Динамо.

Матч начался с удаления Буяльского, который сыграл очень грубо против футболиста хозяев. Арбитр встречи принял такое решение после просмотра VAR.

В концовке первого тайма киевское Динамо получило право на пенальти, который уверенно реализовал Вербич.

После перерыва Днепр-1 изменил свою игру. За последние 20 минут арендованный у киевлян Супряга сумел оформить хет-трик в ворота Динамо, что принесло победу хозяева поля.

Отметим, что на 75-й минуте матча красную карточку получил футболист Днепр-1 Полевой за грубую игру.

Днепр-1 — Динамо 3:1
Голы: Супряга, 71, 82, 90 — Вербич, 45+5 (с пенальти)

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Вакулко — Чичиков (Супряга, 63), Ди Франко, Назаренко (Гуйе, 87) — Хобленко (Шаповал, 78)

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84) — Караваев (Цыганков, 77), Буяльский, Вербич — Русин (Де Пена, 77)

Предупреждения: Назаренко — Шепелев, Миколенко

Удаления: Полевой, 75 (грубая игра) — Буяльский, 6 (грубая игра)

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Теги: Владислав Супряга, Днепр-1, Динамо Киев, УПЛ, футбол
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