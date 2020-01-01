Буяльский получил красную карточку на шестой минуте после просмотра VAR

Украинский полузащитник получил прямую красную карточку за грубый фол.

Виталий Буяльский ФК Динамо Киев

В рамках 20-го тура чемпионата Украины Днепр-1 на Днепр-Арене принимает киевское Динамо.

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На шестой минуте матча полузащитник гостей Виталий Буяльский грубо сфолил против Юрия Вакулко.

Главный арбитр поединка Екатерина Монзуль после просмотра видеоповтора приняла решение показать Буяльскому прямую красную карточку.

Вашему вниманию календарь матчей, на которых будет работать VAR в УПЛ.