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Буяльский получил красную карточку на шестой минуте после просмотра VAR

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Украинский полузащитник получил прямую красную карточку за грубый фол.

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский
ФК Динамо Киев

В рамках 20-го тура чемпионата Украины Днепр-1 на Днепр-Арене принимает киевское Динамо.

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На шестой минуте матча полузащитник гостей Виталий Буяльский грубо сфолил против Юрия Вакулко.

Главный арбитр поединка Екатерина Монзуль после просмотра видеоповтора приняла решение показать Буяльскому прямую красную карточку.

 

Вашему вниманию календарь матчей, на которых будет работать VAR в УПЛ.

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Теги: Виталий Буяльский, Динамо Киев, Днепр-1, УПЛ, футбол, VAR, ВАР
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