Буяльский получил красную карточку на шестой минуте после просмотра VAR
Украинский полузащитник получил прямую красную карточку за грубый фол.
В рамках 20-го тура чемпионата Украины Днепр-1 на Днепр-Арене принимает киевское Динамо.
Читай также: Соль: Cистема VAR нужна современному футболу
На шестой минуте матча полузащитник гостей Виталий Буяльский грубо сфолил против Юрия Вакулко.
Главный арбитр поединка Екатерина Монзуль после просмотра видеоповтора приняла решение показать Буяльскому прямую красную карточку.
Вашему вниманию календарь матчей, на которых будет работать VAR в УПЛ.
Полная версия правил