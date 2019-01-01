Стало известно, сколько Динамо получило за Кадара

Киевский клуб заработал на трансфере венгра.

Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар перебрался в китайский чемпионат, где будет играть за Шаньдун Лунэн.

Как сообщалось ранее, стороны договорились не разглашать финансовые детали сделки. Но как стало известно Transfermarkt, китайский клуб заплатил за Кадара три миллиона евро.

Венгерский футболист будет выступать под 4 номером за Шаньдун Лунэн.

Кадар перешел в Динамо в 2017 году из польского Леха. На счету венгра 104 матча за команду во всех турнирах, где он забил один гол.

Ранее сообщалось, что Беседин дисквалифицирован на один год.