C команды сняли трансферный бан.

Александрия дозаявила трех новичков на вторую часть сезона. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Украины.

Клуб включил в заявку Артема Гордиенко, Романа Вантуха и Богдана Мишенко.

Отметим, что Вантух присоединился к команде на правах аренды до конца сезона. Бывший игрок молдавского Шерифа Гордиенко и экс-футболист Торпедо БелАЗ Мишенко подписали с Александрией полноценные контракты.

Напомним, Александрии удалось решить вопрос с трансферным баном из-за долгов перед бывшим игроком Йосипом Барышичем.