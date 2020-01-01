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Александрия дозаявила трех новичков

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C команды сняли трансферный бан.
Артем Гордиенко, Роман Вантух и Богдан Мишенко
Артем Гордиенко, Роман Вантух и Богдан Мишенко
ФК Александрия

Александрия дозаявила трех новичков на вторую часть сезона. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Украины.

Клуб включил в заявку Артема Гордиенко, Романа Вантуха и Богдана Мишенко.

Отметим, что Вантух присоединился к команде на правах аренды до конца сезона. Бывший игрок молдавского Шерифа Гордиенко и экс-футболист Торпедо БелАЗ Мишенко подписали с Александрией полноценные контракты.

Напомним, Александрии удалось решить вопрос с трансферным баном из-за долгов перед бывшим игроком Йосипом Барышичем.

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Теги: футбол, Александрия, чемпионат Украины, УПЛ
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