Александрия дозаявила трех новичков
C команды сняли трансферный бан.
Александрия дозаявила трех новичков на вторую часть сезона. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Украины.
Клуб включил в заявку Артема Гордиенко, Романа Вантуха и Богдана Мишенко.
Отметим, что Вантух присоединился к команде на правах аренды до конца сезона. Бывший игрок молдавского Шерифа Гордиенко и экс-футболист Торпедо БелАЗ Мишенко подписали с Александрией полноценные контракты.
Напомним, Александрии удалось решить вопрос с трансферным баном из-за долгов перед бывшим игроком Йосипом Барышичем.
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