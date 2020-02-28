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Кадар продолжит карьеру в Китае

Комментариев: 2
Венгерский защитник покинул стан столичного клуба.
Тамаш Кадар
Тамаш Кадар
ФК Динамо Киев

Защитник Тамаш Кадар стал игроком китайского Шаньдун Лунэн, сообщает пресс-служба киевского клуба.

Стороны договорились о контракте на постоянной основе. Финансовые детали сделки не сообщаются.

Отметим, что Тамаш перешел в Динамо в 2017 году из польского Леха. На счету венгра 104 матча за команду во всех турнирах, где он забил один гол.

Напомним, в начале февраля Кадара перевели в дубль команды из-за эмоционального срыва на главного тренера Алексея Михайличенко.

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Теги: футбол, Тамаш Кадар, Динамо
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Комментариев (2)
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trgvm1    28.02.2020, 10:22
Оценка:  0
trgvm1
слава богу!
гость  (аноним)  28.02.2020, 09:40
Оценка:  0
гость
Да он полностью деревянный! Не прошло и 3 года, чтобы сурок это понял...
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