Кадар продолжит карьеру в Китае

Венгерский защитник покинул стан столичного клуба.

Защитник Тамаш Кадар стал игроком китайского Шаньдун Лунэн, сообщает пресс-служба киевского клуба.

Стороны договорились о контракте на постоянной основе. Финансовые детали сделки не сообщаются.

Отметим, что Тамаш перешел в Динамо в 2017 году из польского Леха. На счету венгра 104 матча за команду во всех турнирах, где он забил один гол.

Напомним, в начале февраля Кадара перевели в дубль команды из-за эмоционального срыва на главного тренера Алексея Михайличенко.