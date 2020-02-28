Кадар продолжит карьеру в Китае
Венгерский защитник покинул стан столичного клуба.
Защитник Тамаш Кадар стал игроком китайского Шаньдун Лунэн, сообщает пресс-служба киевского клуба.
Стороны договорились о контракте на постоянной основе. Финансовые детали сделки не сообщаются.
Отметим, что Тамаш перешел в Динамо в 2017 году из польского Леха. На счету венгра 104 матча за команду во всех турнирах, где он забил один гол.
Напомним, в начале февраля Кадара перевели в дубль команды из-за эмоционального срыва на главного тренера Алексея Михайличенко.
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