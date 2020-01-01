Карпаты подписали бывшего игрока Торино

Василий Прийма перебрался в чемпионат Украины.

Защитник Василий Прийма подписал контракт с Карпатами до конца сезона, сообщает пресс-служба “львов“.

Отмечается, что футболист перешел в команду на правах свободного агента. Украинец будет играть под 44-й номером.

Напомним, Прийма дебютировал в профессиональном футболе за донецкий Металлург. Также он выступал за итальянские Торино и Фрозиноне, а потом продолжил карьеру в луганской Заре и солигорском Шахтере.

Василий также играл за юношескую и молодежную команду Украины.