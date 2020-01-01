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С Александрии сняли трансферный бан

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Украинская команда сможет подписывать новичков.
Александрия
Александрия
Getty Images

Александрии удалось решить вопрос с трансферным баном из-за долгов перед бывшим игроком Йосипом Барышичем, сообщает Football.ua.

Ранее ФИФА принял решение наказать клуб за то, что руководство задолжало хорвату около 200 тысяч евро (вместе с пеней).

В команде утверждали, что ПФК Александрия и ФК Александрия - разные юридические лица, что не помогло во время подачи апелляции.

Теперь же александрийцы рассчитались с футболистом и имеют право регистрировать новых игроков.

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Теги: футбол, Александрия, УПЛ, чемпионат Украины
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