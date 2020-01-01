Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стал известен полный календарь Кубка Украины

Комментариев: 0
Организация опубликовала календарь национального кубка.
Кубок Украины
Кубок Украины
УАФ

Украинская Ассоциация футбола опубликовала даты и время проведения матчей Кубка Украины сезона-2019/20.

Четвертьфинальные матчи разделены на два дня. Три поединка будут сыграны 11 марта, а последний матч 12 марта.

11 марта 2020

Минай - Ингулец
Минай, стадион Минай-Арена, 15:00

Альянс (Липовая Долина) - Мариуполь
Суммы, Юбилейный, 18:00

Динамо Киев - Александрия
Киев, НСК Олимпийский, 19:30

12 марта 2020

Десна - Ворскла 
Чернигов, стадион им. Ю. Гагарина, 19:00

Отметим, что полуфинальные матчи Кубка Украины пройдут 15 апреля. Начало матчей станет известнее позже. Финальный поединок состоится в Тернополе 13 мая.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьевка календаря второй части УПЛ.

Поделись:
Теги: Кубок Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь