Стал известен полный календарь Кубка Украины

Организация опубликовала календарь национального кубка.

Украинская Ассоциация футбола опубликовала даты и время проведения матчей Кубка Украины сезона-2019/20.

Четвертьфинальные матчи разделены на два дня. Три поединка будут сыграны 11 марта, а последний матч 12 марта.

11 марта 2020

Минай - Ингулец

Минай, стадион Минай-Арена, 15:00

Альянс (Липовая Долина) - Мариуполь

Суммы, Юбилейный, 18:00

Динамо Киев - Александрия

Киев, НСК Олимпийский, 19:30

12 марта 2020

Десна - Ворскла

Чернигов, стадион им. Ю. Гагарина, 19:00

Отметим, что полуфинальные матчи Кубка Украины пройдут 15 апреля. Начало матчей станет известнее позже. Финальный поединок состоится в Тернополе 13 мая.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьевка календаря второй части УПЛ.