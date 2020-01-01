Стал известен полный календарь Кубка Украины
Организация опубликовала календарь национального кубка.
Украинская Ассоциация футбола опубликовала даты и время проведения матчей Кубка Украины сезона-2019/20.
Четвертьфинальные матчи разделены на два дня. Три поединка будут сыграны 11 марта, а последний матч 12 марта.
11 марта 2020
Минай - Ингулец
Минай, стадион Минай-Арена, 15:00
Альянс (Липовая Долина) - Мариуполь
Суммы, Юбилейный, 18:00
Динамо Киев - Александрия
Киев, НСК Олимпийский, 19:30
12 марта 2020
Десна - Ворскла
Чернигов, стадион им. Ю. Гагарина, 19:00
Отметим, что полуфинальные матчи Кубка Украины пройдут 15 апреля. Начало матчей станет известнее позже. Финальный поединок состоится в Тернополе 13 мая.
Ранее сообщалось, что состоялась жеребьевка календаря второй части УПЛ.
Полная версия правил