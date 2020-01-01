Беседина дисквалифицировали на один год

УЕФА вынес решение по поводу скандального инцидента.

УЕФА дисквалифицировал нападающего Динамо Артема Беседина на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба киевского клуба.

Футболиста временно отстранили от участия в соревнованиях еще 19 декабря, поэтому срок дисквалификации отсчитывается именно с этой даты.

“Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях игрока нет существенной вины.

Дело рассматривалось сразу в Апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения Контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА по ходатайству самого Артема Беседина.

Относительно того, будет обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, мы сообщим после ознакомления с полным текстом документа. Надеемся, что получим его как можно быстрее.

К сожалению, предоставить больше информации о конкретных обстоятельствах этого дела пока мы не можем в связи с требованиями конфиденциальности дисциплинарных производств.

ФК Динамо полностью поддерживает Артема и продолжает делать все возможное, чтобы он как можно быстрее вернулся на поле“, - сказано в сообщении клуба на официальном сайте Динамо.

Напомним, Артем Беседин провалил допинг-тест после матча с Мальме в рамках Лиги Европы. Сам футболист вину не признает.