Состоялась жеребьевка календаря второй части УПЛ

Стало известно расписание второй части чемпионата Украины по футболу.

К своему завершению подходит первая часть чемпионата Украины по футболу - командам осталось сыграть всего лишь по три матчам. После этого все участники будут разделены на две шестерки

В Доме футбола состоялась жеребьевка, которая определила календарь второй части чемпионата.

Стоит сказать, что на данный момент Шахтер закрепил за собой первое место. Также в верхней шестерке точно сыграют Динамо, Заря, Десна и Александрия. За последнюю путевку будут бороться Колос, Мариуполь, Днепр-1, Олимпик и Львов.

Календарь второй части УПЛ (в таблице указано место команды по итогами 22-го тура)

На данный момент сыграно только 19 матчей, и турнирная таблица выглядит следующим образом: