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Состоялась жеребьевка календаря второй части УПЛ

Комментариев: 1
Стало известно расписание второй части чемпионата Украины по футболу.
Состоялась жеребьевка календаря второй части УПЛ
Состоялась жеребьевка календаря второй части УПЛ
УПЛ

К своему завершению подходит первая часть чемпионата Украины по футболу - командам осталось сыграть всего лишь по три матчам. После этого все участники будут разделены на две шестерки

В Доме футбола состоялась жеребьевка, которая определила календарь второй части чемпионата.

Стоит сказать, что на данный момент Шахтер закрепил за собой первое место. Также в верхней шестерке точно сыграют Динамо, Заря, Десна и Александрия. За последнюю путевку будут бороться Колос, Мариуполь, Днепр-1, Олимпик и Львов.

Календарь второй части УПЛ (в таблице указано место команды по итогами 22-го тура)

На данный момент сыграно только 19 матчей, и турнирная таблица выглядит следующим образом:

  1. Шахтер - 53
  2. Динамо - 39
  3. Заря - 37
  4. Десна - 33
  5. Александрия - 33
  6. Колос - 23
  7. Мариуполь - 22
  8. Днепр-1 - 19
  9. Олимпик - 18
  10. Львов - 18
  11. Ворскла - 14
  12. Карпаты - 12
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Теги: УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, календарь
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
zadneprohodchik    25.02.2020, 13:51
Оценка:  -1
zadneprohodchik
че это за куйня, какой жеребьевки, все игры сразу известны при старте чемпионата лохи!!
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