Состоялась жеребьевка календаря второй части УПЛ
Стало известно расписание второй части чемпионата Украины по футболу.
К своему завершению подходит первая часть чемпионата Украины по футболу - командам осталось сыграть всего лишь по три матчам. После этого все участники будут разделены на две шестерки
В Доме футбола состоялась жеребьевка, которая определила календарь второй части чемпионата.
Стоит сказать, что на данный момент Шахтер закрепил за собой первое место. Также в верхней шестерке точно сыграют Динамо, Заря, Десна и Александрия. За последнюю путевку будут бороться Колос, Мариуполь, Днепр-1, Олимпик и Львов.
Календарь второй части УПЛ (в таблице указано место команды по итогами 22-го тура)
На данный момент сыграно только 19 матчей, и турнирная таблица выглядит следующим образом:
- Шахтер - 53
- Динамо - 39
- Заря - 37
- Десна - 33
- Александрия - 33
- Колос - 23
- Мариуполь - 22
- Днепр-1 - 19
- Олимпик - 18
- Львов - 18
- Ворскла - 14
- Карпаты - 12
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