Скрипник - лучший тренер 19 тура чемпионата Украины
Украинский специалист получил среднюю оценку 4,6 балла.
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник получил звание лучшего тренера 19 тура УПЛ, сообщает официальный сайт организации.
Эксперты поставили украинскому специалисту оценку 4,6 балла. Подопечные Скрипника добыли выездную победу над Мариуполем (1:2).
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Отметим, что лучшим игроком 19 тура чемпионата Украины стал полузащитник Колоса.
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