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Скрипник - лучший тренер 19 тура чемпионата Украины

Комментариев: 1
Украинский специалист получил среднюю оценку 4,6 балла.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
УПЛ

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник получил звание лучшего тренера 19 тура УПЛ, сообщает официальный сайт организации.

Эксперты поставили украинскому специалисту оценку 4,6 балла. Подопечные Скрипника добыли выездную победу над Мариуполем (1:2).

Смотрите также видео голов и обзор матча Мариуполь - Заря.

Отметим, что лучшим игроком 19 тура чемпионата Украины стал полузащитник Колоса.

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Теги: футбол, Заря, Виктор Скрипник, чемпионат Украины, УПЛ
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  24.02.2020, 22:10
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Вы знаете, что от корона вируса, не сдох ни один еврей? Это значит что пейсатые его вывели для уничтожения всех неевреев. Вот куда нужно направить ядерный фугас.
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