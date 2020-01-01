Неизвестное Динамо: премьера фильма о столичном клубе

Картина покажет разборы полетов после матчей и другие секреты команды.

Неизвестное Динамо: премьера фильма ФК Динамо Киев

Сегодня, 24 февраля в 19:00, киевское Динамо презентует фильм про жизнь основной команды. В этот день выйдет первая серия.

Автором проекта и идеи является популярный украинский журналист Роман Бебех.

Проект “Неизвестное Динамо“ покажет путь команды от игры в Суперкубке Украины до досадного вылета от Брюгге в квалификационном раунде в Лиге чемпионов.

Отметим, что вторая серия выйдет ровно через неделю - 2 марта.