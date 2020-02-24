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Шевчук: Беседин - важное звено и для Динамо, и для сборной Украины

Комментариев: 1
Бывший тренер Олимпика отметил талант футболиста.
Вячеслав Шевчук
Вячеслав Шевчук
ФК Олимпик

Бывший футболист донецкого Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Динамо Артема Беседина, которого подозревают в употреблении допинга.

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“Молодой, талантливый игрок. Очень жалко, что сложилась такая ситуация. Дай Бог, чтобы все было нормально. Мы видели, сколько на сборах забивают форварды Динамо.

Он был ключевым игроком, который оказывает большое давление на соперника. Да, он не очень много забивает, но это важное звено и для Динамо, и для сборной Украины“, - рассказал Шевчук в эфире телеканала Футбол.

Напомним, Артем Беседин провалил допинг-тест после матча с Мальме в рамках Лиги Европы. Сам футболист вину не признает.

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Теги: футбол, Динамо, Артем Беседин, Вячеслав Шевчук
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Комментариев (1)
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zaalaal    24.02.2020, 19:10
Оценка:  0
zaalaal
беседин - важное бревно...)))оказывается есть напающий еще хуже чем шацких..
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