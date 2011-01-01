Стадион Черноморца пострадал от сильного ветра

В Одессе бушует ураганный ветер.

Стадион Черноморец chernomorets.odessa.ua

Сегодня, 24 февраля, Одесса страдает от сильного шторма. Из-за ураганного ветра в городе падают деревья, есть информация о поврежденных домах и автомобилях.

Буря также коснулась футбольного стадиона Черноморец, на котором выступает одноименная команда. Из-за ветров, которые достигают более 50 км/ч, возле главного входа сорвало обшивку колонны.

Думская

Напомним, стадион Черноморец открыли в 1936 году. Последняя реконструкция была произведена в 2011 году. Сейчас команда выступает в Первой лиге и занимает 10 позицию в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что на домашнем стадионе АЗ Алкмар обрушилась крыша.