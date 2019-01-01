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Суркис: Я верю, что Беседин скоро вернется в строй, он продлил контракт с Динамо

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Функционер рассказал о ситуации вокруг допингового скандала.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что форвард Артем Беседин продлил контракт с командой, несмотря на допинговый скандал.

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“Мне тяжело что-либо говорить. Не правильно будет говорить что-то, ведь 24 февраля в УЕФА в рассмотрят дело. Я думаю, что Беседин никогда не позволял себе что-то принимать. Это форс-мажор какой-то, в Динамо такое впервые за долгое время.

У Артема действует соглашение еще четыре года, он продлил его. Верю, что он скоро вернется в строй и снова поможет нам“, - отметил функционер в интервью телеканалу Футбол.

Напомним, Артем Беседин провалил допинг-тест после матча с Мальме в рамках Лиги Европы. Сам футболист вину не признает.

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Теги: футбол, Артем Беседин, Динамо, Игорь Суркис
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