Полузащитник Колоса стал лучшим игроком 19-го тура УПЛ
Евгений Смирный отличился дублем в матче против Александрии.
В минувший уик-энд состоялся 19-й тур чемпионата Украины по футболу, который стал первым после зимнего перерыва.
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Как сообщает пресс-служба УПЛ, Лучшим игроком минувшего тура стал полузащитник Колоса Евгений Смирный. 21-летний футболист отметился дублем в матче против Александрии, и принес своей команде победу со счетом 2:1.
Отметим, что в борьбе за звание лучшего Смирный опередил Беньямина Вербича, Виталия Буяльского и Богдана Леднева.
В текущем сезоне на счету Смирного пять голов в 15-ти матчах за Колос.
Ранее сообщалось, что первый тур УПЛ после перерыва посетило рекордно низкое число болельщиков.
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