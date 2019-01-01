Полузащитник Колоса стал лучшим игроком 19-го тура УПЛ

Евгений Смирный отличился дублем в матче против Александрии.

В минувший уик-энд состоялся 19-й тур чемпионата Украины по футболу, который стал первым после зимнего перерыва.

Читай также: Костышин: Я очень рад, что нам удалось выиграть у Александрии

Как сообщает пресс-служба УПЛ, Лучшим игроком минувшего тура стал полузащитник Колоса Евгений Смирный. 21-летний футболист отметился дублем в матче против Александрии, и принес своей команде победу со счетом 2:1.

Отметим, что в борьбе за звание лучшего Смирный опередил Беньямина Вербича, Виталия Буяльского и Богдана Леднева.

В текущем сезоне на счету Смирного пять голов в 15-ти матчах за Колос.

Ранее сообщалось, что первый тур УПЛ после перерыва посетило рекордно низкое число болельщиков.