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Полузащитник Колоса стал лучшим игроком 19-го тура УПЛ

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Евгений Смирный отличился дублем в матче против Александрии.
Евгений Смирный
Евгений Смирный
УПЛ

В минувший уик-энд состоялся 19-й тур чемпионата Украины по футболу, который стал первым после зимнего перерыва.

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Как сообщает пресс-служба УПЛ, Лучшим игроком минувшего тура стал полузащитник Колоса Евгений Смирный. 21-летний футболист отметился дублем в матче против Александрии, и принес своей команде победу со счетом 2:1.

Отметим, что в борьбе за звание лучшего Смирный опередил Беньямина Вербича, Виталия Буяльского и Богдана Леднева.

В текущем сезоне на счету Смирного пять голов в 15-ти матчах за Колос.

Ранее сообщалось, что первый тур УПЛ после перерыва посетило рекордно низкое число болельщиков.

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Теги: Колос, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, лучший игрок
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Источник: upl.ua

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