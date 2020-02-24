УПЛ прокомментировала эпизод с отменой гола Десны в ворота Шахтера

Комитет арбитров УПЛ сообщил, что не засчитывать взятие ворот было правильным решением со стороны судьи.

Комитет арбитров УПЛ выступил с официальным заявлением по поводу использования VAR в моменте с голом Десны в ворота Шахтера, который в итоге был отменен.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, судья поступил правильно в этом эпизоде, и гол не засчитали правильно.

"В соответствии с протоколом, VAR совершил обязательную проверку гола. Арбитром VAR и помощником VAR были зафиксированы два положения вне игры, которые произошли одно за другим, со стороны Десны.

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1. В момент удара по воротам со стороны футболиста гостей его партнер по команде, который получил мяч после рикошета, а не после преднамеренной игры, находился в положении вне игры и поэтому такое положение вне игры является заслуживающим наказания за получение неправомерной выгоды в результате пребывания в таком положении.

2. Игрок гостей, получивший передачу пробивает по воротам, но на траектории полета мяча находится еще один его партнер по команде, который осуществляет неправомерное вмешательство путем перекрытия линии обзора вратаря хозяев.

Действия бокового арбитра были правильными - он не поднял флажок, поскольку он не должен вмешиваться в сложные и миллиметровые ситуации. Правильные также действия арбитра - он не должен осуществлять просмотр повтора на поле, а лишь опираться на результаты проверки со стороны VAR", - говорится в заявлении.

Напомним, Шахтер на последних минутах добыл победу над Десной. Вашему вниманию видео гола и обзор этого поединка.