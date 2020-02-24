Первый тур УПЛ после перерыва посетило рекордно низкое число болельщиков

Один из матчей 19-го тура чемпионата Украины вовсе прошел без зрителей по решению КДК УАФ.

В Украине состоялся 19-й тур чемпионата страны по футболу, который стал первым после зимнего перерыва.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, на поединки этого тура пришло рекордно низкое количество болельщиков - 8 728.

Лучшая посещаемость была зафиксирована в Харькове на поединке Шахтер - Десна - 3 469 человек. Самая низкая посещаемость была в Киеве на матче Олимпик - Львов - 357 фанатов.

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Отметим, что на матче Динамо - Ворскла не было зрителей по решению КДК УАФ. На трибуны пустили только детей до 14-ти лет из общеобразовательных и футбольных школ Киева, но их число не вносилось в протокол.

Матч Количество зрителей Шахтер - Десна 3 469 Карпаты - Днепр-1 2 135 Мариуполь - Заря 1 570 Александрия - Колос 1 197 Олимпик - Львов 357 Динамо - Ворскла Без зрителей В среднем за матч: 1 746 Всего за тур: 8 728 Всего за чемпионат: 485 297

Напомним, в заключительном туре УПЛ в 2019 году было 14 608 зрителей.