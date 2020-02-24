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Первый тур УПЛ после перерыва посетило рекордно низкое число болельщиков

Комментариев: 2
Один из матчей 19-го тура чемпионата Украины вовсе прошел без зрителей по решению КДК УАФ.
Шахтер - Десна стал самым посещаемым матчем в 19-м туре УПЛ
Шахтер - Десна стал самым посещаемым матчем в 19-м туре УПЛ
ФК Шахтер Динамо

В Украине состоялся 19-й тур чемпионата страны по футболу, который стал первым после зимнего перерыва.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, на поединки этого тура пришло рекордно низкое количество болельщиков - 8 728.

Лучшая посещаемость была зафиксирована в Харькове на поединке Шахтер - Десна - 3 469 человек. Самая низкая посещаемость была в Киеве на матче Олимпик - Львов - 357 фанатов.

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Отметим, что на матче Динамо - Ворскла не было зрителей по решению КДК УАФ. На трибуны пустили только детей до 14-ти лет из общеобразовательных и футбольных школ Киева, но их число не вносилось в протокол.

МатчКоличество зрителей
Шахтер - Десна3 469
Карпаты - Днепр-12 135
Мариуполь - Заря1 570
Александрия - Колос1 197
Олимпик - Львов357
Динамо - ВорсклаБез зрителей
В среднем за матч:1 746
Всего за тур:8 728
Всего за чемпионат:485 297

Напомним, в заключительном туре УПЛ в 2019 году было 14 608 зрителей.

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Теги: УПЛ, чемпионат Украины по футболу, посещаемость, Шахтер, Шахтер Донецк, Десна Чернигов, Карпаты, Днепр-1, Мариуполь, Заря, Александрия, Колос, Олимпик, Львов, Динамо, Динамо Киев, Ворскла, футбол
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Источник: upl.ua

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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    24.02.2020, 12:36
Оценка:  0
zadneprohodchik
этих калек которые играют в полноги никто и небудет смотреть лучше АПЛ включить где футболисты на поле выходят и играют
гость  (аноним)  24.02.2020, 12:34
Оценка:  -1
гость
Благодаря Майдану имеем уровень футбола 90-х годов. Тогда тоже по 300 человек приходило на игры. От пидaрасы кастрюли
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