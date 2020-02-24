Первый тур УПЛ после перерыва посетило рекордно низкое число болельщиков
Один из матчей 19-го тура чемпионата Украины вовсе прошел без зрителей по решению КДК УАФ.
В Украине состоялся 19-й тур чемпионата страны по футболу, который стал первым после зимнего перерыва.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, на поединки этого тура пришло рекордно низкое количество болельщиков - 8 728.
Лучшая посещаемость была зафиксирована в Харькове на поединке Шахтер - Десна - 3 469 человек. Самая низкая посещаемость была в Киеве на матче Олимпик - Львов - 357 фанатов.
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Отметим, что на матче Динамо - Ворскла не было зрителей по решению КДК УАФ. На трибуны пустили только детей до 14-ти лет из общеобразовательных и футбольных школ Киева, но их число не вносилось в протокол.
|Матч
|Количество зрителей
|Шахтер - Десна
|3 469
|Карпаты - Днепр-1
|2 135
|Мариуполь - Заря
|1 570
|Александрия - Колос
|1 197
|Олимпик - Львов
|357
|Динамо - Ворскла
|Без зрителей
|В среднем за матч:
|1 746
|Всего за тур:
|8 728
|Всего за чемпионат:
|485 297
Напомним, в заключительном туре УПЛ в 2019 году было 14 608 зрителей.
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