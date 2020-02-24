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Суркис: То, что творит наша УАФ - это беспредел

Комментариев: 7
Президент киевского клуба недоволен тем, что его команда играла без зрителей.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис раскритиковал решение КДК УАФ провести матч против Ворсклы без зрителей.

"Игра без зрителей - это не футбол. То, что творит наша УАФ - это беспредел, просто беспредел.

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Болельщики даже если и нарушили на гостевом матче, то они должны быть наказаны на гостевом матче, но ни в коем случае не на домашнем", - сказал Суркис в эфире программы Профутбол.

Напомним, Динамо играло без зрителей из-за проявления расизма против Тайсона в гостевом матче с донецким Шахтером.

Ранее сообщалось, что Динамо на последних минутах вырвало победу над Ворсклой.

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Теги: Игорь Суркис, Динамо, Динамо Киев, футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, УАФ, КДК УАФ
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Комментариев (7)
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trgvm1    24.02.2020, 11:32
Оценка:  -1
trgvm1
а шо касеться повелко то по нем как и по ахметову ріжему тюрьма плачет
trgvm1    24.02.2020, 11:31
Оценка:  -3
trgvm1
для сранніх кротов - гнилее клаба шахтер нет в мире и плюс президент ріжій татарин уголовник
Komrads    24.02.2020, 11:55
Оценка:  0
Komrads
Когда нечего ответить по сути, то сразу же идут оскорбления...
big-semenikh    24.02.2020, 11:18
Оценка:  +1
big-semenikh
тоже мне печаль что дворовая команда динамо осталась без болельщиков. Учитівая уровень игрі то болельщик точно ничего не потеряр
andy55524    24.02.2020, 11:06
Оценка:  +2
andy55524
Не для кого не секрет, болельщики у Динамо самые отбитые на всю голову. Тупеё и злее болельщиков в Украине нет.
Для них клетки на стадионе надо ставить. А вообще, Динамо в них не нуждается, суркиса ссaт это признать.
гость  (аноним)  24.02.2020, 11:01
Оценка:  +1
гость
В УАФ - твои земляки, в чём проблема?
Komrads    24.02.2020, 11:00
Оценка:  +1
Komrads
Т.е. должны быть наказаны другие команды...
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