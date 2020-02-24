Суркис: То, что творит наша УАФ - это беспредел

Президент киевского клуба недоволен тем, что его команда играла без зрителей.

Президент Динамо Игорь Суркис раскритиковал решение КДК УАФ провести матч против Ворсклы без зрителей.

"Игра без зрителей - это не футбол. То, что творит наша УАФ - это беспредел, просто беспредел.

Смотри также: Динамо - Ворскла 2:1 видео голов и обзор матча УПЛ

Болельщики даже если и нарушили на гостевом матче, то они должны быть наказаны на гостевом матче, но ни в коем случае не на домашнем", - сказал Суркис в эфире программы Профутбол.

Напомним, Динамо играло без зрителей из-за проявления расизма против Тайсона в гостевом матче с донецким Шахтером.

Ранее сообщалось, что Динамо на последних минутах вырвало победу над Ворсклой.