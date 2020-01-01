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Шахтер - Десна 1:0 Видео гола и обзор матча УПЛ

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"Горняки" на последних минутах вырвали победу.

Шахтер обыграл Десну
Шахтер обыграл Десну
ФК Шахтер

Шахтер минимально переиграл Десну в рамках 19 тура чемпионата Украины. Автором единственного гола стал Марлос.

Отметим, что во время этого поединка впервые в истории Украины судья обратился за помощью к VAR.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Десна:

Шахтер - Десна 1:0
Гол: Марлос, 90+4

Шахтер: Трубин - Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Исмаили, 71) - Степаненко, Патрик - Тете (Марлос, 62), Маркос Антонио (Тайсон, 62), Коноплянка - Мораес.

Десна: Паст - Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой - Арвеладзе, Домбровский — Картушов, Тотовицкий (Хлебас, 84), Гуцуляк (Старенький, 78) - Филиппов (Будковский, 89).

Предупреждения: Картушов, Тотовицкий, Домбровский, Мостовой.

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Теги: футбол, Шахтер, Десна, видео гола, обзор матча, чемпионат Украины, УПЛ
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