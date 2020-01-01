Шахтер - Десна 1:0 Видео гола и обзор матча УПЛ
"Горняки" на последних минутах вырвали победу.
Шахтер минимально переиграл Десну в рамках 19 тура чемпионата Украины. Автором единственного гола стал Марлос.
Отметим, что во время этого поединка впервые в истории Украины судья обратился за помощью к VAR.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Десна:
Шахтер - Десна 1:0
Гол: Марлос, 90+4
Шахтер: Трубин - Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Исмаили, 71) - Степаненко, Патрик - Тете (Марлос, 62), Маркос Антонио (Тайсон, 62), Коноплянка - Мораес.
Десна: Паст - Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой - Арвеладзе, Домбровский — Картушов, Тотовицкий (Хлебас, 84), Гуцуляк (Старенький, 78) - Филиппов (Будковский, 89).
Предупреждения: Картушов, Тотовицкий, Домбровский, Мостовой.
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