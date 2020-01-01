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Впервые в истории Украины система VAR отменила гол

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Инцидент произошел во время матча Шахтер - Десна.
Система VAR
Система VAR
УПЛ

Во время поединка 19 тура чемпионата Украины между Шахтером и Десной арбитр впервые воспользовался помощью системы VAR.

Сначала главный судья поединка Евгений Арановский проконсультировался со своим видеоассистентом по поводу фола Андрея Тотовицкого в сторону Тараса Степаненко, и в итоге игрок “северян“ отделался желтой карточкой.

Через несколько минут после розыгрыша углового, Филиппов отдал передачу на Гуцуляка, который точно пробил в угол ворот Трубина. Тогда система VAR зафиксировала офсайд у первого и гол отменили.

Отметим, что Шахтер на последних минутах добыл победу над Десной.

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Теги: футбол, Шахтер, Десна, УПЛ, чемпионат Украины, VAR
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