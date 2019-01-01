Шахтер на последних минутах добыл победу над Десной

"Горняки" усилиями Марлоса спаслись от поражения.

Шахтер обыграл Десну в рамках 19 тура чемпионата Украины. Единственный гол на счету Марлоса, который забил в компенсированное время.

Отметим, что в этом поединке зафиксировали первый случай использования cистемы видеопомощи арбитрам в Украине.

Во втором тайме рефери Евгений Арановский показал желтую карточку полузащитнику Десны Андрею Тотовицкому за фол на Тарасе Степаненко. Система VAR помогла определить, нужно ли было давать за это нарушение красную карточку.. В итоге футболист спасся от удаления.

Через несколько минут благодаря системе VAR арбитр отменил гол гостей в ворота “горняков“.

Шахтер - Десна 1:0

Голы: Марлос, 90+4



Шахтер: Трубин - Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Исмаили, 71) - Степаненко, Патрик - Тете (Марлос, 62), Маркос Антонио (Тайсон, 62), Коноплянка - Мораес.



Десна: Паст - Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой - Арвеладзе, Домбровский - Картушов, Тотовицкий (Хлебас, 84), Гуцуляк (Старенький, 78) - Филиппов (Будковский, 89).

Предупреждения: Картушов, Тотовицкий, Домбровский, Мостовой.