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Костышин: Я очень рад, что нам удалось выиграть у Александрии

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Украинский специалист отметил хорошую игру своих подопечных.
Руслан Костышин
Руслан Костышин
ФК Колос

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал выездную победу над Александрией (1:2) в рамках 19 тура чемпионата Украины.

“В Александрии сложно играть всем. Хозяева всегда действуют очень агрессивно, в атакующем стиле, постоянно прессингуют. Я очень рад, что нам удалось выиграть, но еще больше меня порадовало качество игры моих подопечных.

На этот сезон перед нами президент поставил задачу занять место не ниже восьмого. Постараемся это задание выполнить, но если удастся подняться выше - мы не против“, - заявил специалист на пресс-конференции.

Отметим, что победа позволила Колосу подняться на шестое место в турнирной таблице УПЛ.

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Теги: футбол, Колос, Александрия, чемпионат Украины, УПЛ, Руслан Костышин
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