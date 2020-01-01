Карпаты - Днепр-1 1:1 Видео голов и обзор матча УПЛ

Команды не смогли выявить сильнейшего.

Карпаты - Днепр-1 1:1: видео голов и обзор матча Днепр-1

Карпаты и Днепр-1 не смогли выявить победителя в рамках матча 19 тура чемпионата Украины.

За “львов“ отличился Матар Дийе, а за Днепр-1 точным ударом отметился Владислав Супряга.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Карпаты - Днепр-1:

Карпаты - Днепр-1 1:1

Голы: Дийе, 24 - Супряга, 41

Карпаты: Кудрик - Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак - Назарина, Клец - Лях, Притула (Козак, 88), Г. Пасич - Дийе

Днепр-1: Юрчук - Адамюк, Гуйе, Логинов, Полевой - Кравченко, Батагов (Вакулко, 75) - Коркишко, Ди Франко, Булеца (Чичиков, 73) - Супряга

Предупреждения: Дубинчак, Клец, Г. Пасич, Дийе - Батагов, Адамюк, Коркишко

Удаление: Дубинчак, 89 (повторное предупреждение)