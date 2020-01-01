УПЛ: Александрия проиграла Колосу, Днепр-1 сыграл вничью с Карпатами

Состоялись очередные матчи в чемпионате Украины.

Колос обыграл Александрию в выездном матче 19 тура чемпионата Украины. Дубль на счету полузащитника гостей Смирного.

Александрия - Колос 1:2

Голы: 0:1 - 46 Смирный, 1:1 - 61 Ситало, 1:2 - 90 Смирный.

Александрия: Панькив - Дубра, Шендрик, Бабогло (Бухал, 52) - Грицук, Задерака (Протасов, 52), Довгий (Устименко, 78), Гречишкин, Третьяков, Банада - Ситало.

Колос: Волынец - Гавриш, Ефремов, Емец, Смирный - Богданов (Задоя, 90), Ильин, Ориховский, Морозко (Вильхьяльмссон, 71), Петров - Бондаренко (Кожушко, 80).

Предупреждения: Бабогло (31), Довгий (53), Петров (64), Бондаренко (74), Ситало (77), Волынец (77), Смирный (90).

Во втором поединке львовские Карпаты сыграли ничью с СК Днепр-1. На гол Матара точным ударом ответил Супряга.

Карпаты - Днепр-1 1:1

Голы: Дийе, 24 - Супряга, 41

Карпаты: Кудрик - Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак - Назарина, Клец - Лях, Притула (Козак, 88), Г. Пасич - Дийе (Бойчук, 90)

Днепр-1: Юрчук - Адамюк, Гуйе, Логинов, Полевой - Кравченко, Батагов (Вакулко, 75) - Коркишко, Ди Франко, Булеца (Чичиков, 73) - Супряга

Предупреждения: Дубинчак, Клец, Г. Пасич, Дийе - Батагов, Адамюк, Коркишко

Удаление: Дубинчак, 89 (повторное предупреждение)