Михайличенко сообщил, когда вернется Цыганков

Полузащитник уже начал работать в группе.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко рассказал, когда на поле вернется Виктор Цыганков.

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“Сможем ли мы увидеть Цыганкова на поле в этом сезоне? Конечно, увидим. Он уже на этой неделе работает в группе, уже провел три занятия, его ничего не лимитирует.

Сами понимаете, он много пропустил, ему нужно время для адаптации, для стопроцентной уверенности, что он может выйти на поле. Не хочу загадывать, но, может быть, в ближайшем матче он будет уже с командой“, - цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Отметим, что в последнем матче Динамо вырвало победу над Ворсклой. На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.